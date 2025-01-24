Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سينسحب من القطاع الغربي في جنوب لبنان

Lebanon 24
24-01-2025 | 05:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الاسرائيلية: الجيش انسحب من القطاع الغربي في جنوب لبنان تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني
lebanon 24
24/01/2025 13:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي هاجم منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
24/01/2025 13:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أنهى إقامة منشأة خاصة في جنوب غلاف غزة لاستقبال المختطفين
lebanon 24
24/01/2025 13:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سينسحب من معبر رفح بعد وقت قصير من توقيع الاتفاق
lebanon 24
24/01/2025 13:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:39 | 2025-01-24
06:36 | 2025-01-24
06:24 | 2025-01-24
06:18 | 2025-01-24
06:16 | 2025-01-24
05:56 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24