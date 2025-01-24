Advertisement

أخبار عاجلة

طالبان تعتبر أن طلب مذكرات توقيف بحق قادتها من الجنائية الدولية له "دوافع سياسية" ويعتمد سياسة "الكيل بمكيالين"

Lebanon 24
24-01-2025 | 05:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدعي عام الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ زعيم "طالبان"
lebanon 24
24/01/2025 15:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجنائية الدولية": إسرائيل لم تبذل أي جهد للتحقيق في جرائم حرب غزة
lebanon 24
24/01/2025 15:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو نقلت الأسد "بطريقة آمنة للغاية".. هل ستسلمه للمحكمة الجنائية الدولية؟
lebanon 24
24/01/2025 15:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط حضور عسكريّ.. "حماس" تشيع إثنين من أبرز قادتها
lebanon 24
24/01/2025 15:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:18 | 2025-01-24
07:45 | 2025-01-24
07:28 | 2025-01-24
07:27 | 2025-01-24
07:24 | 2025-01-24
07:16 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24