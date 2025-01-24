Advertisement

أخبار عاجلة

العضو السابق في مجلس الحرب بيني غانتس: غير مسموح للجيش الإسرائيلي بمغادرة المنطقة العازلة في لبنان

Lebanon 24
24-01-2025 | 05:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غانتس: غير مسموح للجيش الإسرائيلي مغادرة المنطقة العازلة في لبنان
lebanon 24
24/01/2025 15:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
العضو السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس: الخطوات التي اتخذها نتنياهو تعرض فرصة التوصل إلى اتفاق للخطر
lebanon 24
24/01/2025 15:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري: أتقدم باسم الأمة اللبنانية وباسم اللبنانيين جميعاً بالتهنئة لاسيما في هذه الظروف الحرجة التي يمرّ بها الجنوب وسط الحرب الإسرائيلية
lebanon 24
24/01/2025 15:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن "مصادرة" دبابات سورية غير مستخدمة وأسلحة وذخائر في مواقع للجيش السوري خلال عمليات تمشيط قرب المنطقة العازلة
lebanon 24
24/01/2025 15:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:18 | 2025-01-24
07:45 | 2025-01-24
07:28 | 2025-01-24
07:27 | 2025-01-24
07:24 | 2025-01-24
07:16 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24