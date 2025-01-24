Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: الحكومة تصدق على تغيير في أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم

Lebanon 24
24-01-2025 | 06:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم ستعلن بعد جلسة الحكومة غدا
lebanon 24
24/01/2025 15:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الوفد المفاوض لا يزال في قطر لتسوية قائمة الأسـرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم
lebanon 24
24/01/2025 15:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت قوائم بأسماء أسرى فلسطينيين يفترض أن يفرج عنهم ضمن الصفقة
lebanon 24
24/01/2025 15:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12: مصلحة السجون الإسرائيلية لا تزال تعمل على تجميع الأسرى الفلسطينيين من أجل الإفراج عنهم
lebanon 24
24/01/2025 15:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:18 | 2025-01-24
07:45 | 2025-01-24
07:28 | 2025-01-24
07:27 | 2025-01-24
07:24 | 2025-01-24
07:16 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24