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وزير الخارجية الكويتي: ندعم وحدة لبنان وسيادة أراضيه ونؤكد أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن واتفاق الطائف

Lebanon 24
24-01-2025 | 06:46
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