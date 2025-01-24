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ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: لن ننسحب من جنوبي لبنان لأن الاتفاق لم يتم تنفيذه
Lebanon 24
24-01-2025
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07:28
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