Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودية: يجب رفع وتعليق كافة العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت ويجب دعم نهوض الاقتصاد السوري

Lebanon 24
24-01-2025 | 08:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السوري: العقوبات المفروضة على سوريا هي أقسى معاناة يعيشها شعبنا وعلى المجتمع الدولي النظر في ذلك
lebanon 24
24/01/2025 19:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: ندعم الإدارة السورية الجديدة وندعو المجتمع الدولي لدعمها ونسعى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة إعمارها
lebanon 24
24/01/2025 19:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نشيد بموقف المملكة العربية السعودية ونشكرها على استخدامها علاقاتها لرفع العقوبات
lebanon 24
24/01/2025 19:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: ندعو لدعم توجه رفع العقوبات الدولية عن سوريا
lebanon 24
24/01/2025 19:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:31 | 2025-01-24
12:09 | 2025-01-24
11:55 | 2025-01-24
11:53 | 2025-01-24
11:52 | 2025-01-24
11:45 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24