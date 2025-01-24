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الجيش الإسرائيلي: نفذنا سلسلة عمليات في جنوب لبنان للقضاء على تهديدات حزب الله "مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار"

Lebanon 24
24-01-2025 | 11:22
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