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المفوض العام للأونروا: عمل الوكالة يجب أن يتواصل في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة

Lebanon 24
24-01-2025 | 17:46
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