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"واشنطن بوست": ترامب يقيل 12 مفتشا عاما مستقلا على الأقل في حملة "تطهير" ليلية

Lebanon 24
24-01-2025 | 23:29
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