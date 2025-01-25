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حماس: حافظنا على أسرى العدوّ التزاما بأخلاقنا وأعرافنا رغم محاولة العدوّ المجرم التخلص منهم وملاحقتهم بالاستهداف والقصف

Lebanon 24
25-01-2025 | 05:19
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