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الجيش الإسرائيلي: التعليمات التي نشرت سابقا سارية ولا يسمح لسكان قرى في جنوب لبنان بالعودة حتى إشعار آخر

Lebanon 24
25-01-2025 | 10:14
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