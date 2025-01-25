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الناطق باسم حماس حازم قاسم: وفد قيادي من الحركة برئاسة محمد درويش سيتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية للقاء المسؤولين في مصر
Lebanon 24
25-01-2025
|
11:26
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