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"أكسيوس": إسرائيل طلبت من إدارة ترامب أن تطلب من قطر ومصر الضغط على حماس لتصحيح انتهاك صفقة الرهائن والإفراج عن الإسرائيلية أربِل يهود

Lebanon 24
25-01-2025 | 11:28
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