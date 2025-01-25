Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس النواب الأميركي يدعو ترمب لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس يوم 4 آذار

Lebanon 24
25-01-2025 | 16:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو إلى رفع الجلسة لمدة ساعتين قبل العودة إلى القاعة العامة
lebanon 24
26/01/2025 10:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي يستعد للمصادقة على تنصيب ترمب رئيسا
lebanon 24
26/01/2025 10:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: نعتقد أن الإجراء المؤقت سيموّل الحكومة حتى شهر آذار المقبل
lebanon 24
26/01/2025 10:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: لدينا فرصة لجعل السنوات القادمة استثنائية في تاريخ بلادنا
lebanon 24
26/01/2025 10:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:15 | 2025-01-26
03:14 | 2025-01-26
03:14 | 2025-01-26
03:04 | 2025-01-26
02:55 | 2025-01-26
02:54 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24