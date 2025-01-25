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ترامب: أود أن تستقبل مصر المزيد من أهالي غزة وسأتحدث مع السيسي غدا بشأن الأمر (العربي)

Lebanon 24
25-01-2025 | 23:05
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