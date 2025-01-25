Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن ترامب: غزة مكان مدمر حرفيا لذا أفضل مشاركة بعض الدول العربية وبناء سكن بموقع مختلف لمن قد يتم تحريكهم

Lebanon 24
25-01-2025 | 23:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط امام اجتماعات الرياض حول سوريا: من المهم أن تكون العملية الانتقالية بمشاركة واسعة
lebanon 24
26/01/2025 10:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: على الحزب أن يسلّم السلاح إلى الدولة والتفاهم مع اللبنانيين حول كيفية بناء لبنان كي يكون الانتقال سَلِسًا من دون مشاكل وننقل لبنان إلى مكان أفضل لأن التذاكي والالتفاف على الاتفاق لن يوصل إلى نتيجة (MTV)
lebanon 24
26/01/2025 10:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن تصريحات لترامب: أصدرت تعليماتي برفع الحظر الذي فرضه بايدن على تصدير قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل
lebanon 24
26/01/2025 10:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن ترامب: اقتراح تحريك أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة لدول مجاورة قد يكون مؤقتا أو طويل الأمد
lebanon 24
26/01/2025 10:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:15 | 2025-01-26
03:14 | 2025-01-26
03:14 | 2025-01-26
03:04 | 2025-01-26
02:55 | 2025-01-26
02:54 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24