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الجيش الإسرائيلي: محور نتساريم لن يفتح للانتقال حتى تسوية تحرير المواطنة المدنية الإسرائيلية أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل

Lebanon 24
26-01-2025 | 00:22
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