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5 مصابين بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة النويري غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-01-2025 | 02:07
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