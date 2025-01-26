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وسائل إعلام إسرائيلية: عودة التشويش على نظام الملاحة العالمي "جي بي إس" في شمال إسرائيل

Lebanon 24
26-01-2025 | 02:50
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