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البطريرك الراعي: الشعب اللبناني وضع ثقته برئيس الجمهورية وما قاله بخطاب القسم ونأمل أن يصار الى العمل بذلك

Lebanon 24
26-01-2025 | 03:41
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