Advertisement

أخبار عاجلة

الداخلية السورية: ضبط شحنة أسلحة مهربة لحزب الله عبر سرغايا في ريف دمشق

Lebanon 24
26-01-2025 | 03:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الأهداف التي تم قصفها منها طرق على الحدود السورية اللبنانية تستخدم في تهريب الأسلحة لحزب الله
lebanon 24
26/01/2025 14:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: إسرائيل استهدفت بغارة على البقاع في لبنان شحنة أسلحة استراتيجية لحزب الله
lebanon 24
26/01/2025 14:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية ومصادرتها
lebanon 24
26/01/2025 14:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: بدء تنفيذ حملة أمنية في حي القزاز شرق دمشق للبحث عن مطلوبين من فلول النظام
lebanon 24
26/01/2025 14:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:28 | 2025-01-26
07:27 | 2025-01-26
07:19 | 2025-01-26
07:10 | 2025-01-26
06:45 | 2025-01-26
06:42 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24