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وسائل إعلام إسرائيلية: سكان جنوب لبنان يعودون إلى القرى لكن السؤال كيف سيعود سكان إسرائيل إلى الشمال؟

Lebanon 24
26-01-2025 | 03:49
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