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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: تحية إكبار إلى أهلنا الصامدين في أرض الجنوب وبشكل خاص للذين قرروا العودة اليوم وواجهوا نيران العدوان ببسالة

Lebanon 24
26-01-2025 | 04:17
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ميقاتي: تحية لأهل الجنوب الذين عادوا إلى قراهم وواجهوا نيران العدو ببسالة
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