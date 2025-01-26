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ميقاتي: ندعو الدول التي رعت تفاهم وقف النار الى تحمّل مسؤولياتها في ردع العدوان واجبار العدو الاسرائيلي على الانسحاب من الاراضي التي تحتلها

Lebanon 24
26-01-2025 | 04:19
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ميقاتي: اوصلنا رسالة واضحة الى رعاة تفاهم وقف اطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة وبأن الالتزام بتطبيق الـ 1701 ليس مسؤولية لبنان فقط بل هو ملزم للعدو الاسرائيلي
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26/01/2025 14:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: على لجنة المراقبة أن تقوم بالضغط على العدو الاسرائيلي بوقف خروقاته ووقف الدمار والانسحاب من الاراضي التي توغل بها في الفترة السابقة
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26/01/2025 14:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/01/2025 14:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أتوجه أيضاً بالشكر الى جميع اللبنانيين الذين واكبوا العمل الذي قامت به حكومتنا منذ انطلاقتها وخصوصا في مرحلة تصريف الاعمال التي كانت حافلة بالتحديات الداخلية والخارجية وأهمها العدوان الاسرائيلي على لبنان
lebanon 24
26/01/2025 14:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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