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وزير الخارجية الأردني: رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين

Lebanon 24
26-01-2025 | 10:45
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