Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة الفلسطينية تعبر عن رفضها الشديد لأية مشاريع تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة

Lebanon 24
26-01-2025 | 11:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفلسطينية: ندين أي مشروع " تهجير" لسكان قطاع غزة
lebanon 24
26/01/2025 21:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: نشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع
lebanon 24
26/01/2025 21:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المجاهدين الفلسطينية: القصف الصهيوني على مخيم جنين هو جزء من حرب الإبادة الصهيونية المفتوحة التي تستهدف الشعب الفلسطيني
lebanon 24
26/01/2025 21:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض العام للأونروا: عمل الوكالة يجب أن يتواصل في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة
lebanon 24
26/01/2025 21:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:48 | 2025-01-26
14:37 | 2025-01-26
14:35 | 2025-01-26
14:33 | 2025-01-26
14:27 | 2025-01-26
14:18 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24