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مصدر عسكري إسرائيلي: حوار برعاية واشنطن لتمديد فترة تنفيذ اتفاق الهدنة في لبنان (الحدث)
Lebanon 24
26-01-2025
|
11:49
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