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يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: الوضع في لبنان متوتر ولكن بالإمكان تهدئته عبر بيان أميركي في الساعات القادمة

Lebanon 24
26-01-2025 | 13:13
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