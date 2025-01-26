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رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: مشهد الجنوب اليوم فيه أمل وشعور بالأسى لسقوط قتلى وجرحى مجددًا وأي نقطة دم تسقط مؤلمة وقد عشنا شغف أهل الجنوب الذين كانوا نازحين والبعض منهم عاد إلى ضيعته رغم التحذيرات (الجديد)

Lebanon 24
26-01-2025 | 14:04
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