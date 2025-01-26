Advertisement

أخبار عاجلة

سامي الجميّل: يهمنا ألا يكون هناك استغلال سياسي للموضوع وأن يكون الانتصار للدولة ومنطق الدولة وللجيش والا تكون ورقة تستخدم لمكاسب أو تحسين شروط سياسية

Lebanon 24
26-01-2025 | 14:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل: نرفض أن تكون أحداث الجنوب ورقة لتحسين شروط سياسية
lebanon 24
27/01/2025 00:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق: لن يكون هناك مجال لحمل السلاح خارج نطاق الدولة
lebanon 24
27/01/2025 00:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: على الحزب أن يسلّم السلاح إلى الدولة والتفاهم مع اللبنانيين حول كيفية بناء لبنان كي يكون الانتقال سَلِسًا من دون مشاكل وننقل لبنان إلى مكان أفضل لأن التذاكي والالتفاف على الاتفاق لن يوصل إلى نتيجة (MTV)
lebanon 24
27/01/2025 00:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: حان الوقت أن نكون كلنا تحت سقف الدولة ونحن بتصرّف القيادة الجديدة والتعاطي سيكون وطنيًا تحت العلم اللبناني فقط لا غير لا أن نعود إلى منطق رايات لا علاقة لها بلبنان (الجديد)
lebanon 24
27/01/2025 00:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:46 | 2025-01-26
17:45 | 2025-01-26
17:43 | 2025-01-26
17:42 | 2025-01-26
17:42 | 2025-01-26
17:37 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24