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سامي الجميّل: يهمنا ألا يكون هناك استغلال سياسي للموضوع وأن يكون الانتصار للدولة ومنطق الدولة وللجيش والا تكون ورقة تستخدم لمكاسب أو تحسين شروط سياسية
Lebanon 24
26-01-2025
|
14:05
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