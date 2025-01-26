سامي الجميّل: يهمنا ألا يكون هناك استغلال سياسي للموضوع وأن يكون الانتصار للدولة ومنطق الدولة وللجيش والا تكون ورقة تستخدم لمكاسب أو تحسين شروط سياسية

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