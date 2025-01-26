سامي الجميّل: حان الوقت أن نكون كلنا تحت سقف الدولة ونحن بتصرّف القيادة الجديدة والتعاطي سيكون وطنيًا تحت العلم اللبناني فقط لا غير لا أن نعود إلى منطق رايات لا علاقة لها بلبنان (الجديد)

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