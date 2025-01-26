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سامي الجميّل: المطلوب من حزب الله والحركة ألا يتذاكوا لا في الداخل ولا في الخارج ولا على تطبيق القرارات الدولية، فنحن نحمي مع جميع اللبنانيين الطائفة الشيعية وكل الطوائف تحت سقف الدولة، فنحن لسنا أعداء لأحد (الجديد)

Lebanon 24
26-01-2025 | 14:27
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