سامي الجميّل: سأعرض على فخامة الرئيس غدًا عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة حقيقي في لبنان لأن التكاذب والحذر ناتج عن خوف الجميع من بعضهم البعض (الجديد)

Lebanon 24