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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية : لا صحة للأخبار عن ابلاغ اسرائيل لبنان عن بقائها في خمس نقاط حدودية ١٥ يوماً

Lebanon 24
26-01-2025 | 15:01
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