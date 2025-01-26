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جامعة الدول العربية: نشدد علي أن الالتفاف على مبادئ الثابتة والمحددات المستقرة للقضية الفلسطينية التي حظيت بإجماع عربي ودولي لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع وجعل السلام أبعد منالاً
Lebanon 24
26-01-2025
|
16:46
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