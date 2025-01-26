جامعة الدول العربية: نشدد علي أن الالتفاف على مبادئ الثابتة والمحددات المستقرة للقضية الفلسطينية التي حظيت بإجماع عربي ودولي لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع وجعل السلام أبعد منالاً

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