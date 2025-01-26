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وزير الدفاع الأميركي تحدث إلى نتنياهو وأكد التزام واشنطن الكامل بامتلاك إسرائيل القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها

Lebanon 24
26-01-2025 | 17:42
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