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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نسمح بأي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
26-01-2025
|
18:00
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