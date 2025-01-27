Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر لبناني: الجيش الإسرائيلي ينسحب اليوم من ميس الجبل في جنوب لبنان وسيدخلها الجيش (العربية)

Lebanon 24
27-01-2025 | 00:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليونيفل: من المهم أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان وأن يتصدر الجيش المشهد (العربية)
lebanon 24
27/01/2025 11:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا لا تزال في مواقع في جنوب لبنان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار حتى نشر الجيش اللبناني
lebanon 24
27/01/2025 11:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سينسحب من القطاع الغربي في جنوب لبنان
lebanon 24
27/01/2025 11:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: لمسنا تحركات إيجابية من جانب الجيش اللبناني واليونيفيل في جنوب لبنان لكن هذه التحركات ليست بالوتيرة المطلوبة حتى الآن
lebanon 24
27/01/2025 11:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:57 | 2025-01-27
03:32 | 2025-01-27
03:18 | 2025-01-27
03:12 | 2025-01-27
03:09 | 2025-01-27
03:08 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24