Advertisement

أخبار عاجلة

الجهاد الإسلامي: عودة مئات الآلاف من النازحين إلى شمال غزة تأتي ردا على كل الحالمين بتهجير شعبنا

Lebanon 24
27-01-2025 | 01:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء دخول المركبات عبر محور نتساريم من خلال شارع صلاح الدين لعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
27/01/2025 11:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مع بدء انسحابه من محور نتساريم.. الجيش الإسرائيلي يذكّر بشروط عودة النازحين إلى شمال غزة
lebanon 24
27/01/2025 11:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة
lebanon 24
27/01/2025 11:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
آلاف النازحين الفلسطينيين في غزة يستعدون للعودة إلى شمال القطاع
lebanon 24
27/01/2025 11:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:57 | 2025-01-27
03:32 | 2025-01-27
03:18 | 2025-01-27
03:12 | 2025-01-27
03:09 | 2025-01-27
03:08 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24