الرئيس جوزاف عون عرض مع الرئيس نجيب ميقاتي في قصر بعبدا تطوّرات الجنوب ونتائج الاتصالات الجارية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة

Lebanon 24