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الجيش الإسرائيلي: عملية الانتشار تجري تدريجًا وتتأجل في بعض المناطق لضمان عدم تمكين "حزب الله" من ترسيخ قوته

Lebanon 24
27-01-2025 | 02:39
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