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حماس: الشعب الفلسطيني في محافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135 ألف خيمة و"كرفان" فورا

Lebanon 24
27-01-2025 | 02:40
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