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وزير الخارجية الأردني: الأردن والأمم المتحدة متفقان على ضرورة إدخال مساعدات كافية وفورية لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة

Lebanon 24
27-01-2025 | 03:08
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