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بدء دخول المركبات عبر محور نتساريم من خلال شارع صلاح الدين لعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
27-01-2025
|
03:32
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