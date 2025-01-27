إستطلاع لـ"القناة الـ14 الإسرائيليّة": أكثر من 75% من الإسرائيليين يعتقدون أنّ "حماس" قويّة ومستقرّة وأنّ الحرب على غزة لم تُحقّق أهدافها

Lebanon 24