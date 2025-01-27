Advertisement

أخبار عاجلة

النائب سامي الجميّل من قصر بعبدا: ندعو كلّ القوى السياسيّة لتسهيل عمل الرئيس جوزاف عون والرئيس المكلّف نواف سلام في تأليف حكومة

Lebanon 24
27-01-2025 | 07:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل بعد لقاء الرئيس المكلف نواف سلام: نتمنى أنّ تكون الحكومة المقبلة حكومة الكفاءات وما يهمنا هو تسهيل مهمّة رئيس الجمهوريّة وتسهيل تشكيل الحكومة
lebanon 24
27/01/2025 16:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الاجتماع لا يزال مستمراً بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المُكلف تشكيل الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
lebanon 24
27/01/2025 16:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أنا هنا لأخبركم بشفافية وصدق أن تأليف الحكومة يسير بثبات وأعمل بدون كلل أو ملل مع فخامة الرئيس
lebanon 24
27/01/2025 16:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب عبد الكريم كبارة بعد لقاء الرئيس المكلّف نواف سلام: تمنّيتُ من الرئيس المكلف تشكيل حكومة سريعة تتضمن وجوهًا جديدة توحي بالثقة وتخصيص مشاريع إنمائية لطرابلس
lebanon 24
27/01/2025 16:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2025-01-27
09:45 | 2025-01-27
09:36 | 2025-01-27
09:31 | 2025-01-27
09:27 | 2025-01-27
09:26 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24