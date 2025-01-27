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سامي الجميّل: لا أظنّ أن أحدًا "بعد بيتأثّر بالبروباغندا" وحق الجنوبيين بالعودة الآمنة إلى بلداتهم والموضوع ليس للمزايدات وكلّ الثقة بالجيش الذي يقع عليه مسؤولية تأمين العودة

Lebanon 24
27-01-2025 | 07:19
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