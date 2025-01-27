Advertisement

أخبار عاجلة

بن غفير: الحل الوحيد هو التهجير الجماعي لسكان غزة وتحدثت عن هذا الأمر منذ سنوات والرئيس ترامب تحدث أيضا عن هذا الأمر

Lebanon 24
27-01-2025 | 09:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة ١٢ عن بن غفير: تشجيع الهجرة هو الشيء الوحيد الذي سيجلب الحل والسلام لدولة إسرائيل ولسكان غزة
lebanon 24
27/01/2025 19:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أود أن تستقبل مصر المزيد من أهالي غزة وسأتحدث مع السيسي غدا بشأن الأمر (العربي)
lebanon 24
27/01/2025 19:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل بن غفير : أهنىء الرئيس ترامب على مبادرته بنقل السكان من غزة للأردن ومصر
lebanon 24
27/01/2025 19:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
السجن 3 سنوات وغرامة مالية.. الإدارة الجديدة في سوريا تحظر هذا الأمر ليلة رأس السنة
lebanon 24
27/01/2025 19:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:06 | 2025-01-27
12:06 | 2025-01-27
12:05 | 2025-01-27
12:04 | 2025-01-27
12:04 | 2025-01-27
12:03 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24