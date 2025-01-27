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القناة 12 الإسرائيلية: سموتريتش يعتبر أن معارضة مصر والأردن لمقترح تهجير الفلسطينيين ليست ذات أهمية مستشهدا بقدرة ترمب على تنفيذ قرارات مشابهة

Lebanon 24
27-01-2025 | 09:27
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